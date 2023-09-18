Подмосковье 18 сентября 2023, 13:13 Более 17 тысяч жителей Подмосковья обратились в больницы после укусов клещей с начала года

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С начала сезона в Подмосковье зарегистрировано уже 17,55 тысячи случаев укусов клещей. Среди обратившихся за медицинской помощью почти 4,4 тысячи детей.

По данным Роспотребнадзора по Московской области, в 2022 году с укусами клещей в больницы обратились 12,88 тысячи человек, в том числе 3,9 тысячи детей. Сейчас за такой же период (с начала года по 13 сентября) случаев больше.

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В лабораториях исследовали 3104 клеща, собранных на территории Подмосковья или полученных от укушенных жителей. В 16,3% случаев выявлено наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза, в 1,06% случаев — гранулоцитарный анаплазмоз человека. Возбудители клещевого вирусного энцефалита не выявлены.

С начала года в Подмосковье зарегистрировано 376 случаев болезни Лайма, в том числе у 19 детей. Это в 1,3 раза больше, чем за такой же период 2022 года (280 случаев). Выявлено и два завозных случая клещевого вирусного энцефалита. Присасывания произошли на территориях Псковской области и Хабаровского края.

Тем, кто по работе или на отдых уезжает в другие регионы России, которые являются эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту, рекомендуется делать прививки. С начала года вакцинировано 12 тысяч 559 человек (171,83% от плана), в том числе 4095 детей (157,3% от плана).

В Подмосковье регулярно проводят защиту парков и скверов от иксодовых клещей. С начала года обработали уже более 4,4 тысячи гектаров.

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