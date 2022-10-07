Частичная мобилизация в России: ответственность за уклонение, кого призовут на службу, кому дадут отсрочку | 360°

Эксклюзив 07 октября 2022, 14:21 Поделиться Telegram

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Viber «Ждем подтверждения». Супруга жителя Пензы прокомментировала информацию об отмене дела за уклонение от мобилизации Адвокат Чиков сообщил об отмене первого уголовного дела за уклонение от мобилизации РИА «Новости»

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Супруга Максима Моисеева из Пензы, против которого возбудили первое в России уголовное дело за уклонение от частичной мобилизации, рассказала «360», что ожидает официального подтверждения информации об отмене преследования. Женщина заявила, что намерена добиваться защиты прав своего мужа.

«Ждем официального подтверждения <…> Задержание было незаконное. Они орали там, матерились на нас, не имея на это прав», — рассказала Мария Моисеева.

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Она добавила, что во время задержания ее мужа силовики громко ругались. Все это слышали маленькие дети. Женщина подчеркнула, что напишет заявление на незаконные действия правоохранителей.

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Ранее адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале сообщил, что прокуратура Пензенской области признала решение о возбуждении дела незаконным.

«Подозреваемый получил право на реабилитацию, включая компенсацию причиненного 48-часовым задержанием. СКР намерен обжаловать и настаивать на повторном возбуждении (но вряд ли)», — отметил правозащитник.

Несколько дней назад СК раскрыл детали первого в стране уголовного дела, возбужденного за уклонение от частичной мобилизации. В ведомстве рассказали, что фигурантом стал 32-летний житель Пензы. По версии следствия, мужчина не явился в военкомат 26 сентября.

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