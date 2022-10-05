Частичная мобилизация в России: кого освободят от призыва, кому грозит ответственность за уклонение | 360°

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Первое уголовное дело за уклонение от частичной мобилизации возбудили в России

СК раскрыл детали первого уголовного дела за уклонение от частичной мобилизации

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Следственный комитет по Пензенской области раскрыл подробности первого уголовного дела, возбужденного за уклонение от призыва на службу в рамках частичной мобилизации. В пресс-службе ведомства рассказали, что молодой человек проигнорировал обязанность явиться в военкомат, не имея на то законных оснований.

СК сообщил, что уголовное дело возбудили по части 1 статьи 328 УК («Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы»). Следователи отметили, что состоящего на воинском учете мужчину 1990 года рождения 23 сентября уведомили о необходимости явки в военкомат 26 сентября.

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«Не имея законных оснований для освобождения от военной службы, по повестке он не явился. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в СК.

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О возбуждении уголовного дела ранее сообщил адвокат Павел Чиков. По его словам, мужчину задерживали с привлечением сотрудников ОМОНа. Он добавил, что молодого человека обвинили в отказе подписать повестку в военкомат.

Уголовное дело

СК РФ

Частичная мобилизация в РФ

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