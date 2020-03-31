Жасмин заразилась коронавирусом вместе с сыном

Певица Жасмин и ее сын Мирон пережили заражение коронавирусом несколько месяцев назад. Тогда врачи не могли поставить им диагноз, хотя они «сдавали всяческие анализы».

Жасмин пришла на вечернее шоу к Алле Довлатовой, где и рассказала, что с ней и сыном приключилось. Тогда они болели в неведении и медики полагали, что это грипп. Но когда началась эпидемия, все стало понятно, что же это было.

По словам певицы, среди симптомов заражения коронавирусом сильный кашель и высокая температура. Жасмин полторы недели не вставая пролежала дома. Инфекция дала осложнение на почки у ее сына.

Ранее журналист и телеведущая Ксения Собчак рассказала, что перенесла заражение коронавирусом еще в прошлом году. Она сообщила, что в начале декабря 2019 года «свалилась со страшной болезнью, просто лежала и не могла встать». Собчак подчеркнула, что так тяжело до этого не болела никогда.

Первые случаи заражения новым коронавирусом зафиксировали в китайском Ухане в конце 2019 года. После этого инфекция пошла в атаку на весь мир. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила о пандемии. Сейчас большинство стран закрыли свои границы, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса. По последним данным, всего 2019-nCoV заразились за три месяца 803 тысячи человек. Умерли от болезни COVID-19, которую вызывает коронавирус, 39 тысяч человек.