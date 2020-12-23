Жаров объяснил закрытие «Дома-2» сменой акцентов на ТНТ

Выходившее более 16 лет реалити-шоу «Дом-2» закрыли из-за смены задач на ТНТ. Такое заявление сделал глава холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров.

По его словам, программа была успешной, но дорогой в производстве.

«Холдинг ставит перед ТНТ новые амбициозные задачи как по аудиторным, так и по финансовым показателям», — сказал Жаров в интервью газете «Коммерсантъ».

Он добавил, что теперь входящий в холдинг «Газпром-медиа» телеканал сфокусируется на семейной аудитории. По его словам, контент в определенные часы будет мягче. Взрослый должен не бояться посадить с собой смотреть телевизор дочку. ТНТ планирует делать ставки на показ сериалов и зарубежных фильмов, а также на юмористические программы.

Недавно стало известно о закрытии «Дома-2», где свою карьеру начинали Ксения Собчак, Ольга Бузова, Алена Водонаева и другие известные люди. Однако директор проекта Александр Расторгуев заявил, что полностью шоу ликвидировать не будут. СМИ пишут, что программа переедет на другой канал и вновь начнет выходить с 15 февраля. Последний выпуск «Дома-2» на ТНТ покажут 30 декабря.