Жан-Мишель Кусто попросил жителей Приморья не трогать белух

Кусто заметил, что люди должны быть умнее и соблюдать определенные границы. Он обратил внимание на видео в социальных сетях, на которых приближающиеся к людям киты пытаются с ними играть. Океанограф отметил, что белухи дружелюбны и проявляют к людям интерес.

Несмотря на это, последствия общения с людьми могут быть для них негативными. Браконьеры могут воспользоваться доверчивостью китов и начать их вылавливать, поэтому ученый попросил приморцев помочь белухам оставаться дикими. Не следует привлекать их внимание, кормить и плавать с ними.

Ранее гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный заверил, что за время пандемии не пострадало ни одно животное ни в цирках, ни в зоопарках.

«Но я точно могу сказать, что в РФ ни одно животное до сих пор не пострадало. Никто никого не усыпляет, никто ни от кого не отказывается. Люди тянут как могут. Мы оказываем им поддержку», — рассказал дрессировщик.