Запашный: за период пандемии в РФ ни одно животное не пострадало

По словам Запашного, с марта к ним за помощью обращались частные зоопарки, которые испытывали серьезные финансовые трудности из-за ограничений, вызванных коронавирусом.

«Но я точно могу сказать, что в РФ ни одно животное до сих пор не пострадало. Никто никого не усыпляет, никто ни от кого не отказывается. Люди тянут как могут. Мы оказываем им поддержку», — рассказал дрессировщик.

Он добавил, что находится в постоянном контакте с Минкультом РФ и правительством страны, чтобы они выделяли людям МРОТы и все остальное. Запашный заметил, что определенная поддержка оказывается на региональном уровне.

«Но, к сожалению, этого всего пока не хватает», — отметил собеседник информагентства.

Ранее директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева обозначила, что в России необходимо запретить цирки с животными. Кроме того, по ее мнению, в стране нужно ввести наказание за плохое обращение с домашними питомцами на законодательном уровне.