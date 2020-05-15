Землю под посадку картошки стали раздавать в Тверской области из-за пандемии

Власти Каблуковского поселения в Тверской области призвали жителей многоквартирных домов села Савватьево «вернуться обратно на землю». Людям предложили земельные наделы под посадку картошки в качестве поддержки во время пандемии коронавируса.

«Люди сейчас в трудном положении, не работают, впереди неизвестно что. Поэтому предложили на всякий случай для жителей многоквартирных домов в Савватьево, у которых нет огородов, взять землю, где нельзя строить, и разработать участки», — рассказал изданию «Подъем» глава администрации Каблуковского поселения Дмитрий Керданов.

Он добавил, что лучше всего на этой земле посадить картошку и обещал помочь семенами. Керданов объяснил, что картошка — это идеальный вариант, так как на нее никто не позарится, поэтому участок можно не охранять.

Сначала это предложение не пользовалось популярностью — попросили всего «пяток участков». Однако сейчас стало больше заявок. Керданов подчеркнул, что общая площадь всей земли, которую предлагают возделать людям всего один гектар.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что ситуацию с безработицей из-за пандемии пока не стоит называть угрожающей. Сейчас в РФ официально 1,4 миллиона безработных — в два раза больше, чем в начале апреля.