Власть 24 мая 2023, 21:45 «Вакханалия и безумие». Песков высказался об изменении церковного календаря на Украине Песков назвал вакханалией и безумием переход украинской церкви на новый календарь РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вакханалией и безумием переход раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) на новый календарь. Теперь разве что остается ждать отказа от украинского языка в пользу «американского», сказал Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликовали в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«По-русски говоря, это <…> вакханалия, это безумие», — прокомментировал Песков решение ПЦУ.

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Официальный представитель Кремля предложил подождать, пока в стране объявят, что украинского языка больше нет.

«Давайте подождем, пока они объявят, что больше нет украинского языка, есть американский. Вот как у них соседние страны отказались от своего языка, вот давайте дождемся, когда у нас будет американский язык на Украине» — сделал вывод Песков.

Архиерейский собор поддержал идею о переходе ПЦУ на новоюлианский календарь, по которому Рождество отмечается 25 декабря вместо 7 января. Сместились даты и других христианских праздников. Так, Покров Пресвятой Богородицы будет отмечаться 1 октября вместо 14 октября, Крещение — 6 января вместо 19 января, День Святого Николая — 6 декабря вместо 19 декабря.

Ранее глава украинской госслужбы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский заявил, что в Киеве нет гонений по религиозному признаку. По его словам, на Украине не будет возможности действовать религиозным организациям, имеющим центры «в стране, которая совершает агрессию против Украины».