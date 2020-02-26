Зеленский отказался делать Крым разменной монетой

Украина не откажется от Крыма ради прекращения военного конфликта в Донбассе. Зеленский заявил, что в Киеве прилагают максимум усилий, чтобы остановить войну, но размениваться не готовы.

Позицию украинских властей президент страны Владимир Зеленский озвучил на форуме Age of Crimea 2020, который прошел в столице Украины. Его слова привел сайт «РБК — Украина».

Глава государства подчеркнул, что Киев старается делать все возможное для того, чтобы не терять каждый день «своих лучших граждан».

«Но это не означает, что Крым снимается с повестки и сможет стать ценой мира в Донбассе», — обратил внимание Зеленский.

По его словам, все жители страны сошлись во мнении, что Крым принадлежит Украине. Возвращение полуострова украинский лидер назвал «бесспорной частью национальной идеи».

Зеленский заявил, что шесть лет назад, когда Россия «аннексировала Крым», украинцы сделали печальные выводы. Они поняли, что живут в мире с уязвимой международной правовой системой.

Крым воссоединился с Россией после референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно.