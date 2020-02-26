Зеленский назвал возвращение Крыма «частью национальной идеи Украины»

«Я хотел бы начать с простых очевидных вещей… Неделя состоит из семи дней. Планета Земля круглая, а Крым — это Украина… Возвращение Крыма — неотъемлемая часть украинской национальной идеи», — заявил Зеленский.

Президент России Владимир Путин после этого неоднократно дал понять, что для Москвы этот вопрос уже давно закрыт. Также он добавил, что голосование в Крыму проводилось в полном соответствии с международным правом по уставу ООН.