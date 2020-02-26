Зеленский назвал возвращение Крыма «частью национальной идеи Украины»
Президент Украины Владимир Зеленский на форуме Age of Crimea 2020 высказал свою позицию об отделении Крыма от Украины. Об этом сообщил RT.
«Я хотел бы начать с простых очевидных вещей… Неделя состоит из семи дней. Планета Земля круглая, а Крым — это Украина… Возвращение Крыма — неотъемлемая часть украинской национальной идеи», — заявил Зеленский.
Президент России Владимир Путин после этого неоднократно дал понять, что для Москвы этот вопрос уже давно закрыт. Также он добавил, что голосование в Крыму проводилось в полном соответствии с международным правом по уставу ООН.