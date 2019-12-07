Число жертв пожара в колледже Одессы возросло до восьми

В сообщении сказано, что одна пострадавшая скончалась в больнице 4 декабря. На следующий день в ходе разбора завалов обнаружили тело одного погибшего, а 6 декабря — тела еще двух жертв. В тот же день скончался спасатель Сергей Шатохин, который участвовал в ликвидации возгорания.

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«7 декабря в 00:40 во время разбора завалов обнаружено тело одного человека. В 16:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще двух человек», — уточнило ведомство

Сейчас в больницах города находятся еще 10 пострадавших. Всего из-за возгорания травмы различной степени тяжести получил 31 человек. Судьба еще 10 человек до сих пор не известна. На месте происшествия продолжают работать аварийно-спасательные службы.

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался в 10:12 в среду, 4 декабря. Возгорание произошло на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса. Площадь огня достигла четырех тысяч квадратных метров.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» УК Украины. 5 и 6 декабря в Одессе были объявлены траурными днями.