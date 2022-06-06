Завуча лицея в Екатеринбурге уволили после ЛГБТ-скандала

В Екатеринбурге уволили завуча лицея № 12, который оказался в центре ЛГБТ-скандала после танца учеников. Директор учебного заведения Любовь Кулева останется на своей должности.

Мэр города Алексей Орлов пояснил Ura.ru, что не одобряет подобные шутки. В стенах школы, по его словам, такого происходить не должно в принципе.

«По завучу мы приняли решение — уволили. Она написала заявление на увольнение. Я считаю, это правильное решение. Все-таки надо даже к таким вещам относиться очень сдержанно», — заметил градоначальник Екатеринбурга.

Орлов добавил, что директор лицея работает в сфере образования почти 50 лет и является «заслуженным человеком».

«И за это ее увольнять, я тоже считаю, нельзя», — подчеркнул мэр.

Скандал в лицее разгорелся после танца, который исполнили ученики 10 класса. Школьников обвинили в пропаганде ЛГБТ — молодые люди выступили в розовых футболках и портупеях. В министерстве образования Свердловской области заявили, что директора учебного заведения Любовь Кулеву нужно уволить. Губернатор региона Евгений Куйвашев выступил против этой идеи. За педагога вступились школьники и родители.