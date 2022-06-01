Танец школьников обернулся ЛГБТ-скандалом. Виновной сделали директора лицея, но здравый смысл победил

Ученики 10-го класса лицея № 12 в Екатеринбурге во время конкурса выступили с необычным танцем. За портупеи и розовые футболки на мальчиках школьников обвинили в пропаганде ЛГБТ, а директора предложили уволить. Однако родители учеников и власти региона такие идеи не поддержали.

Танцы с подтекстом

Ежегодно в лицее проходит танцевальный конкурс, приуроченный ко Дню танца. Старшеклассники готовят номер от каждого класса. В этом году десятиклассники решили подшутить и сделали такой танец, рассказала мама одного из учеников Юлия.

Видео с выступления опубликовали в Сети, на них обратил внимание журналист Владимир Соловьев. После того, как он рассказал об этом в своей передаче, историей заинтересовались пользователи соцсетей и различные СМИ.

«А сейчас про мой любимый Екатеринбург. Просто не могу отказать себе в этом удовольствии. Это называется вот хоть стой, хоть падай. Последний звонок в стиле „Ельцин Центра“, что-то такое. Воздух свободы по-ельцинцентровски, но уж точно не по-уральски», — заявил ведущий, намекая на уроки толерантности и приз «Ельцин-центра», который лицей получил в 2019 году.

Наказать директора?

Танец десятиклассников не понравился и главе Министерства образования Свердловской области Юрию Биктуганову. Он потребовал уволить директора лицея № 12 Любовь Кулеву.

«Совершенно очевидно, что в данном случае организаторами конкурса не было уделено должного внимания тому, что дети ставят, какие смыслы они пытаются вложить в свое выступление», — отметил он.

Биктуганов также подчеркнул, что ситуация вызвала непонимание со стороны родителей. Однако многие из них не поняли, почему все начали возмущаться из-за выступления детей.

«Я не считаю, что какой-то странный танец, ребята пошутили, посмеялись. Зрители были все в восторге. Никакой пропаганды ЛГБТ лично я не вижу в этом танце. Какое ЛГБТ? То что они в портупеях были или попой потрясли? Попами трясут вообще в любом танце, ничего страшного в этом нет. Родители говорят, да смешно, ребята потанцевали, попами повертели. А когда еще им вертеть попами, как не в 17 лет?», — отметила мама одного из учеников лицея Юлия.

Когда над директором нависла угроза увольнения, родители учеников лицея № 12 пришли ее поддержать. Вечером 31 мая во дворе учебного заведения собрались сотни взрослых и школьников. Многие из родителей сами раньше учились в этой школе, и директором у них также была Любовь Кулева — она работала педагогом несколько десятков лет, из них более 30 лет руководила лицеем.

Родители назвали Любовь Кулеву замечательным педагогом и человеком.

«Была просто школа, потом она стала лучшей школой района, потом лицеем. В прошлом году произошло объединение трех школ и под эгиду нашего лицея еще две школы района подвели. Одна из самых крупных школ города. Директор просто супер профессионал. Она с нуля подняла до высот. И снимать директора — это абсолютно неправомерно за поступок детей, который кому-то не понравился», — уверена Юлия.

Родители заявили, что в танце нет ничего предосудительного, и само мероприятие вполне обычное. Все происходящее — раздутая истерия.

«Хорошие события, происходящие в школе, не освещаются, а фейковая ситуация, которая возникла на пустом месте, она вызвала резонанс. А заявление министра образования просто некомпетентно», — заявила Анна, дочь которой учится в параллельном 10-м классе.

«Дети в шоке от происходящего. Если бы надо было разобраться — родители разобрались бы. Но никак не на уровень федеральный. У нас проблем в стране нет?» — возмущенно вопрошает Андрей, отец десятиклассницы.

«Смысл мероприятия — отметить День танцев. Ребята очень добрые и позитивные в жизни. Я не думаю, что этот номер был чем-то неправильным, они просто решили показать свою смелость, свой интерес к танцам. Они не подразумевали ЛГБТ. Хотели просто повеселить народ», — заявила одна из учениц, которая тоже пришла на собрание в защиту директора.

Источник фото: телеканал «360»

Не раскачивать и не нагнетать

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков в беседе с «360» подчеркнул, что к случившемуся нужно отнестись спокойно, не раскачивать и не нагнетать ситуацию. По поводу увольнения директора детский омбудсмен высказался конкретно.

«Мы живем в правовом государстве и увольнение человека должно соответствовать трудовому кодексу. Я думаю, что ситуация будет развиваться в правовом русле и будет нормально все. Если ко мне родители обратятся, я их призову к этому. Пока обращений не было», — заявил Мороков.

Он отметил, что позиция родителей понятна и правомерна, так как они являются участниками правовых отношений и могут влиять на ситуацию по своему усмотрению. Больше всего тревогу вызывает то, как все это переживают сами подростки, которые устроили все это своей неудачной шуткой. А в том, что это была именно шутка без подтекста, Мороков уверен. Он припомнил слова Антуана Де Сент Экзюпери: «Все взрослые когда-то были детьми, но очень часто об этом забывают».

Когда все взрослые начинают такие вещи комментировать — вернитесь в свое детство и вы найдете таких историй тысячи. Дурь, конечно, подростковая. Их взгляд на то, что происходит вокруг, и все смеются над этим. А мы, взрослые, вытаскиваем это в разряд какой-то беды и катастрофы

Оценку действий подростков должны давать компетентные специалисты, считает Мороков. И родители, но они, судя по всему, свое мнение уже высказали.

За шутки наказывать нельзя

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев тоже счел это неудачной шуткой. Он заявил, что не допустит увольнения директора лицея, за которую вступились и школьники и родители, что показательно.

«Мне он не по душе, такие „пародии“ мне совсем не близки. Но это была шутка. А шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено. Все иногда неудачно шутят, я тоже. За шутку можно пожурить — и школьников, и учителей. Но это максимум», — написал Евгений Куйвашев.

Не осталась в стороне от событий и известная журналистка Ксения Собчак. Поступок губернатора она назвала «нормальным и человеческим».

«Адекватных людей больше, чем мракобесов, верю в это. Нормальный, человеческий поступок главы региона — вступиться за учителя, которая наверняка знать не знала про этот дурацкий танец. Но толпа всегда будет требовать чужой крови. Держись, Екатеринбург!» — написала Собчак.