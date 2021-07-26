Завтраки в школах предложили заменять на денежные сертификаты

В Госдуме предложили разрешить родителям младшеклассников выбирать между горячим питанием для ребенка в школе или денежным сертификатом. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Он обратился в Минпросвещения, сообщил RT.

Депутат отметил, что не все дети питаются в школьных столовых. Некоторые из них предпочитают завтракать дома, у кого-то есть аллергия или другие ограничения по здоровью.

Парламентарий указал, что с сентября 2020 года в российских школах учеников младших классов начали кормить горячими завтраками. На эти цели до 2023 года из федерального бюджета будет выделено порядка 205 миллиардов рублей.

В связи с этим Сухарев предложил выдавать родителям школьников младших классов ежегодные сертификаты, которые можно расходовать как на горячее питание в школе, так и на самостоятельную покупку продуктов.

Президент РФ Владимир Путин в июне призвал допустить родителей к контролю за качеством школьного питания. Глава государства отметил, что эту работу могут организовать родительские комитеты.