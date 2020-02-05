Завод «Карат» опроверг сообщения о переносе производства в Белоруссию

Российский производитель плавленого сыра «Карат» не собирается перевозить свой бизнес в Белоруссию вопреки сообщениям СМИ. Об этом заявил гендиректор предприятия Евгений Гребнев.

«Мы не переносим ни в какую Белоруссию, это выдернуто из контекста, на совещании в Минсельхозе шла полемика», — рассказал Гребнев РИА «Новости».

Он добавил, что сотрудничает с ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий, оператор системы маркировки — прим. ред.) и помогает ему найти трудности в эксперименте по введению обязательной маркировки при выпуске молочной продукции.

Гребнев объяснил, что сейчас у него в цеху работают 20 человек. Для того чтобы вручную наклеивать коды, понадобятся еще 20 сотрудников.

«И я тогда сказал, что проще в Белоруссию перенести, это дешевле, чем еще 20 человек привлекать. Это просто скажется на себестоимости продукции», — добавил собеседник агентства.

Дискуссия возникла из-за ужесточения закона о молочной продукции. Он должен вступить в силу 1 июня. Речь идет о том, что производители некоторой молочки (в том числе и плавленного сыра) должны будут маркировать свой товар.

Некоторые компании участвуют в эксперименте по маркировке. Отзывы пока не очень лестные. Руководство предприятий говорит о том, что либо эксперимент надо продлевать, либо вообще отказаться от этой идеи.

Гребнев считает, что нанесение на товар штрих-кодов не несет никакой практической пользы, но зато усложняет производство и делает его дороже. По его мнению, нововведение «просто раздавит» мелкие и средние заводы.

«Если фарма, табачники сами просили ввести маркировку и защитить от контрафакта, то на рынке молочки контрафакта сейчас нет, а с фальсификатом успешно борется введенная с 1 ноября система „Меркурий“ (система электронной ветеринарной сертификации — прим. ред.), которая полностью остановила вхождение в ретейл без документов», — заявил глава «Карата».

Ранее эксперты Аналитического центра при правительстве РФ заявили, что в 2020 году могут подорожать гречка, масло молоко, шоколад и вафли.