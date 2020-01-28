Мясо и молоко могут подорожать на 10-12%

В текущем году на 10-12% могут подорожать масло и молоко, шоколад и вафли — на 5-7%, гречка — на 5-6%. Такой прогноз дали эксперты Аналитического центра при правительстве РФ. Причинами они назвали подорожание сырья, увеличение НДС для пальмового масла и сокращение площади посевов гречихи.

Однако в целом по году увеличение стоимости этих продуктов питания не превысит прогнозируемую инфляцию.

Замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина заявила газете «Известия», что из-за увеличения стоимости сырья, газа, электричества и других услуг, подорожают молоко и масло. Одним из факторов станет введенная с 1 ноября 2019 года электронная ветеринарная сертификация в системе «Меркурий». Кроме того, с 1 июня 2020 года вводится цифровая маркировка молочной продукции.

Однако глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил изданию, что свинина может подешеветь на 5-7% вследствие ее перепроизводства в стране. Уменьшится стоимость мяса птицы. Дорожать будет только говядина, так как поголовье скота сокращается по-прежнему.

Шоколад, вафли, печенье и картофельные чипсы подорожают, так как биржевые цены на пальмовое масло выросли на 40%, как и НДС на этот вид продукции, с 10 до 20%.

Эксперты Аналиического центра сообщили, что гречка в 2020 году может подорожать на 5-6% из-за сокращения ее посевов до уровня 2003 года. Решение вызвано перепроизводством крупы в 2017–2018 годах.