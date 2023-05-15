Общество 15 мая 2023, 14:58 Завод «Азот» в Северодонецке возобновит работу в 2023 году Мантуров: работу завода «Азот» в Северодонецке планируют восстановить в 2023 году РИА «Новости»

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Химпредприятие «Азот» в Северодонецке Луганской Народной Республики собираются снова запустить в 2023 году. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС.

«В этом году планируем запустить крупное луганское химическое предприятие „Северодонецкое объединение Азот“», — заявил министр.

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Северодонецк оказался под контролем подразделений Народной милиции ЛНР 25 июня 2022 года. Город удалось взять при поддержке российских военнослужащих.

Территория промышленной зоны «Азота» также полностью перешла под контроль подразделений Луганской Народной Республики. Боевые действия привели к серьезным повреждениям завода. Чтобы возобновить работу предприятия, необходимо было сначала восстановить его.

Ранее возле Северодонецка обнаружили схрон с 15 гранатометами и 18 тысячами патронов. Создатели тайника тщательно его замаскировали. Все найденное оружие и боеприпасы изъяли сотрудники полиции.