Происшествия 11 мая 2023, 16:23 Схрон с гранатометами и 18 тысячами патронов нашли в окрестностях Северодонецка в ЛНР МВД ЛНР: близ Северодонецка нашли схрон с гранатометами и 18 тысячами патронов РИА «Новости»

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Тайник с 15 гранатометами и 18 тысячами патронов обнаружили на бывших позициях украинских военных в окрестностях Северодонецка в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в Telegram-канале центра общественных связей МВД России по региону.

Тайник был тщательно замаскирован. В схроне правоохранители нашли 12 960 патронов калибра 5,45 миллиметра, почти пять тысяч патронов калибра 7,62 миллиметра, 13 гранатометов РПГ-7, семь пороховых зарядов к РПГ-7,16 гранат РГН.

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Помимо этого, в тайнике нашли 16 запалов УДЗ, два гранатомета РШГ-1, две мины калибра 120 миллиметра и три мины калибра 82 миллиметров.

Все найденное оружие и боеприпасы изъяли сотрудники полиции. В ведомстве подчеркнули, что работа по выявлению на освобожденных территориях ЛНР боеприпасов, вооружения, взрывных устройств и взрывоопасных предметов, продолжается.