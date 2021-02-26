Завершилось онлайн-голосование за памятник на Лубянке

В голосовании за установку памятника на Лубянской площади приняли участие почти 320 тысяч москвичей. За памятник Александру Невскому свои голоса отдали 55% участников. Голосование проводилось на сайте «Активный гражданин».

Голосование началось 25 февраля в 10:00. Сейчас его результаты перенесены в раздел «Прошедшие голосования». Всего высказались 319 897 граждан. За Александра Невского (1221-1263) отдали свои голоса 55%, за Феликса Дзержинского (1877-1926) — 45%.

За возвращение главы ВЧК на Лубянскую площадь ранее высказывались журналисты, блогеры и писатели. Они направили обращение правительству и мэру Москвы. Решить вопрос о возвращении памятника доверили москвичам.

Мэр столицы Сергей Собянин предложил оставить площадь в текущем виде. По его мнению, разрыв в голосовании небольшой, а оно само стало напоминать противостояние диаметрально противоположных позиций.