Лубянку предложили оставить без памятника

Власти Москвы предложили оставить Лубянскую площадь в первоначальном виде. Сейчас решается вопрос о том, какой памятник туда установить, — Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что после двух дней голосования жителей побеждали сторонники памятника Невскому. Однако отрыв от людей, которые голосовали за памятник Дзержинскому, небольшой — очевидно, что мнение общества разделилось примерно поровну. Глава столицы отметил, что само голосование все больше стало напоминать противостояние людей, которые придерживаются разных взглядов.

Собянин подчеркнул, что такая ситуация не очень хороша. Чтобы принимать подобные решения, надо получить поддержку большинства.

«Разные точки зрения на историю неизбежны. Но памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество. Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, в котором она есть», — отметил Собянин.

Он также добавил, что к этому вопросу можно будет вернуться позже и принять правильное решение.