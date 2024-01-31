Общество 31 января 2024, 13:55 Завербованная СБУ россиянка сдалась ФСБ РЕН ТВ: завербованная СБУ россиянка сдалась ФСБ, испугавшись уголовного дела РИА «Новости»

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Завербованная СБУ россиянка сдалась сотрудникам ФСБ в Херсонской области. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление ведомства.

Женщина по заданию СБУ приехала из Николаева, чтобы собирать данные о местах дислокации и передвижениях подразделений российских войск, а также о сотрудниках местной администрации. Все эти данные она намеревалась передавать украинской спецслужбе.

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В итоге россиянка испугалась уголовного преследования и призналась во всем, рассказав об обстоятельствах выполнения задания СБУ.

Против нее не стали возбуждать дело, однако объявили официальное предостережение о недопустимости действий, которые предусматривают государственную измену, уточнил телеканал.

В начале января Telegram-канал Baza сообщал о возбуждении дела о госизмене за шпионаж против пенсионера с Камчатки.