Общество 03 января 2024, 03:01 Пенсионер с Камчатки стал фигурантом дела о госизмене за шпионаж для СБУ Baza: российский пенсионер рискует получить до 20 лет по делу о госизмене Unsplash

Читать 360tv в

Российские правоохранители возбудили дело против пенсионера с Камчатки. По этой статье он может получить от 12 до 20 лет, сообщил Telegram-канал Baza.

Мужчине 55 лет. Он родился на Украине, но имеет российское гражданство. Большую часть жизни отработал в «Океанрыбфлоте» на Камчатке. В 2019 году вышел на пенсию и уехал жить на Украину, где получил вид на жительство.

Реклама

Пенсию он получал на карту Сбербанка, и до начала специальной военной операции (СВО) приезжал в Россию, чтобы снять пенсионные накопления. После начала СВО у пенсионера появились долги, а срок его загранпаспорта истекал.

По данным следствия, он попросил бывшего одноклассника помочь с переездом в Россию. Его знакомый служил в Вооруженных силах Украины и поставил ему условия — мужчина вернется в РФ, если предоставит данные о российской армии. Так пенсионер стал шпионом СБУ.

В 2023 году он побывал на Камчатке, после чего вернулся на Украину и рассказал о правилах допроса на пограничном контроле в России, где у него работал родственник. Позже мужчина снова приехал в РФ, где активно узнавал у знакомых любую информацию о ВС РФ. По данным Telegram-канала Baza, СК РФ возбудил против него дело о госизмене 1 января 2024 года.

Ранее суд признал виновным по статье о госизмене подростка. Парень отправлял фотографии местонахождения российских солдат украинской стороне.