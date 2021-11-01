Заваленный вещами житель Москвы стал заложником своей квартиры

Московским спасателям пришлось вскрывать дверь квартиры, где был заблокирован мужчина, заваленный вещами. Об этом в департаменте столицы по делам гражданской обороны и чрезвычайных происшествий сообщили АГН «Москва».

Москвич, оказавшись за закрытой дверью, стал кричать о помощи. Оказалось, что мужчину завалило вещами, после чего он не мог состоятельно выбраться наружу.

Казус случился 31 октября. Кто-то позвонил в службу 112, после чего на место выдвинулись сотрудники столичного пожарно-спасательного центра. По прибытии спасатели оценили обстановку и решили вскрыть дверь. Для этого применили специальный инструмент.

Мужчину вызволили из квартирного плена. Сообщается, что он цел и невредим.

Ранее сообщалось, что теперь россиян могут оштрафовать за велосипед в коридоре, металлическую дверь в тамбуре или консервные банки в подъезде. Эти и другие новые противопожарные правила вступили в силу в начале года. Но, как узнал «360», многие до сих пор не хотят расставаться со своими привычками складирования.