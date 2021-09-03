Россияне могут получить штраф за велосипед, припаркованный в коридоре жилого дома, металлическую дверь в тамбуре и даже консервные банки, выставленные в подъезде. Новые правила противопожарного режима уже полгода как вступили в силу. Однако россияне все еще не торопятся расставаться с вредными привычками и складывают в коридорах все, что не поместилось в квартирах.

Осень приносит не только красоту желтых листьев, но и привычки соседей оставлять в коридоре коляски и велосипеды. Тащить грязь в собственную квартиру не хочет никто. А еще появляются невзначай выставленные банки с консервацией — и вот уютный коридор начинает походить на приют сумасшедшего старьевщика.

Между тем с 1 января этого года в силу вступили обновленные правила противопожарного режима. Жителям многоквартирных домов запретили хранить вещи на чердаках и цокольных этажах. А за брошенную непогашенную сигарету придется заплатить штраф от двух до пяти тысяч рублей.

Такие правила вовсе не каприз бюрократа: случись пожар — и такие нужные вещи могут стать причиной смерти людей. В дыму сложно ориентироваться в пространстве и о коляску или старое кресло легко споткнуться, упасть и этим отрезать себе шанс на спасение.

Закону размер не важен

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин в разговоре с «360» подтвердил, что все пути к эвакуации — тамбуры, лестничные клетки, холлы — должны быть свободны от посторонних предметов. Эксперт уточнил, что в законе не указаны размеры, поэтому не важно, большой или маленький велосипед стоит в коридоре.

«Даже если, по мнению хозяина, его вещи никому не мешают, они все равно создают опасность. Поэтому любые, особенно крупные предметы, которые находятся в местах общего пользования на пути эвакуации, должны быть убраны. Иногда жильцам на помощь приходят управляющие компании», — рассказал Крохин.

Он уточнил: чтобы обеспечить удобство и комфорт проживания, многие УК устраивают специальные места для хранения велосипедов или организовывают так называемые колясочные. Однако это возможно только в том случае, если проект дома позволяет найти подобные помещения или места дислокации.

«Если дом типовой старой застройки советского периода и там нет таких помещений, то решить эту проблему, не нарушая нормы пожарной безопасности, невозможно», — подчеркнул эксперт.

Он уточнил, что законом запрещено хранение вещей в цокольных помещениях многоквартирных домов. Но если при продаже недвижимости гражданину была продана кладовая (и это отражено в документах и проектной документации на дом), то на это помещение ограничения противопожарного режима не распространяются.

Незаконный тамбур

Самое распространенное на сегодняшний день административное нарушение — установка железной двери в тамбуре. В критической ситуации выбить такую дверь, в отличие от деревянной, практически невозможно, отметил Крохин. Буферная зона становится ловушкой и отрезает пути к эвакуации.

«Единственный оставшийся вариант для спасения — окна, но это не поможет, если речь идет о высотных этажах. Если жильцы очень хотят, они могут установить дверь в тамбуре, но легкую и ни в коем случае не металлическую, которую в случае опасности можно будет легко вскрыть или выбить», — рассказал эксперт.

Он также уточнил, что пожарный надзор периодически проверят дома и выборочно привлекает жильцов к ответственности за самовольные установки опасных конструкций. Но для того, чтобы демонтировать незаконную металлическую дверь, нужно судебное разбирательство. А органы пожарного надзора в этой части не очень активны.

Штраф за хлам

Константин Крохин, рассказал, что в новой версии закона штрафы практически не изменились и все так же составляют от 300 до 2000 рублей, в зависимости от правонарушения. Однако, как правило, штрафуют все-таки управляющие организации, а не жильцов.

«Если эта практика не будет изменена, то серьезных изменений в образе жизни наших жителей мы не увидим! Скорее всего, все будет так же захламляться и этим, по большому счету, никто не будет заниматься. Хотя есть УК, которые добросовестно исполняют свои обязанности и регулярно при подготовке к зиме проводят профилактику. Это позволяет добиться снижения уровня захламления», — сказал эксперт.

Он пояснил, что пожаловаться на соседа-барахольщика можно в управляющую организацию, но у нее нет полномочий по устранению и демонтажу незаконных объектов. Но такие полномочия есть у жилищной инспекции и органов пожарного надзора.