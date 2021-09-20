Косметолог раскрыл способы затормозить старение

Процесс старения естественен для организма и начинается примерно в 25 лет. Тогда же и проявляются первые морщины. Механизм их появления рассказала врач-косметолог Юлия Вайлова. Также она предложила подходящие к каждому конкретному случаю способы эффективного избавления от морщин и складок.

Морщины — это заломы на коже. Они возникают из-за сокращения мимических мышц, объяснила Вайлова в беседе с Пятым каналом. Мимические мышцы при этом отличаются от всех остальных мышц тела.

Пока кожа юная и упругая, такие заломы бесследно расправляются, но с возрастом кожа теряет упругость и уже не может расправиться до конца. В этом и заключается причина появления морщин.

Причем, как уточнила косметолог, морщины всегда располагаются поперек волокон мышцы.

Вайлова посоветовала корректировать мимические морщины, которые возникают из-за за работы мышц, инъекциями ботокса, при помощи препаратов, содержащих ботулотоксин.

Морщины не надо путать со складками. У последних совершенно иной механизм происхождения.

В местах появления носогубных складок, а также губоподбородочных морщин у людей есть подкожная жировая клетчатка, которая с возрастом худеет, становится тоньше. Это приводит к тому, что под кожей возникают провалы.

Такие складки необходимо наполнить, считает косметолог. Для этого важно использовать гиалуроновую кислоту в виде геля-филлера, советует Вайлова.

Другой признак старения — это так называемые, «кольца Венеры». Это поперечные морщины-складки, которые появляются на шее. С этой проблемой могут столкнуться и совсем молодые девушки.

Для борьбы с «кольцами Венеры» необходимы ботокс, который расслабит мышцу, отметила косметолог. Также против этого признака старения подойдет процедура биоревитализации — введения гиалуроновой кислоты для повышения упругости кожи.

Для того, чтобы сохранить кожу молодой и здоровой, не тратя для этого огромные суммы денег, можно следовать нескольким несложным советам. Секретами поделилась с «360» главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Минздрава Московской области Наталья Махнева.