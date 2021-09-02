Косметолог Махнева дала простые советы, как сохранить молодость кожи без больших затрат

Для того, чтобы сохранить кожу молодой и здоровой, не тратя для этого огромные суммы денег, можно следовать нескольким несложным советам. Секретами поделилась с «360» главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Минздрава Московской области Наталья Махнева.

Эксперт обратила внимание, что в первую очередь важно начинать уход за кожей еще в молодом возрасте. Это должно стать необходимостью, подчеркнула она.

Во-вторых, нельзя забывать, что на состояние кожи влияет состояние внутренних органов, поэтому любое заболевание, безусловно, скажется на кожном покрове.

«Можно заниматься уходом, делать массажи, но если у организма что-то не в порядке внутри, это всегда будет отражаться на коже», — констатировала Махнева.

Например, при патологиях сердца и почек у человека могут быть отеки, поэтому тут одними средствами для лифтинга будет не обойтись, нужно решать проблему комплексно.

Важно также уметь справляться со стрессовыми ситуациями, потому что любой стресс способствует старению, добавила специалист.

Для сохранения молодости кожи, уменьшения морщин большую роль играет роль и постель. Она не должна быть слишком мягкой, подушку следует выбрать низкую, чтобы во время сна мышцы лица были расслаблены и не происходило формирования второго подбородка.

Еще один момент — питание и употребление воды. В день следует выпивать не менее двух литров. Речь идет именно о воде, а не о кофе, чае или других напитках.

«С утра сразу следует выпивать хотя бы 100 миллилитров. Стакан воды нужен, чтобы запустить организм, систему пищеварения, иммунную систему», — отметила Махнева.

А вот к добавлению в воду лимона врач посоветовала подходить с осторожностью, помня о возможных аллергических реакциях. Кроме того, использовать лимон не рекомендуется при атопическом дерматите, гастрите. Поэтому, по словам дерматолога, лучшим вариантом будет просто стакан чистой воды без добавок.

Кроме того, весь рекомендуемый объем воды не стараться выпивать за один присест вечером, потому что это создаст большую нагрузку на почки. Все-таки стоит постараться равномерно распределить это количество в течение всего дня, заключила она.