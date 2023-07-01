Общество 01 июля 2023, 19:04 Застрявшим в пробке на подъезде к Крымскому мосту водителям начали раздавать воду Оперштаб: водителям в пробке на подъезде к Крымскому мосту начали раздавать воду Оперативный штаб Краснодарского края

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Водителям, застрявшим в многокилометровой пробке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района, начали раздавать питьевую воду. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

По данным штаба, на месте работает аварийно-спасательный отряд. При этом на пунктах контроля увеличили число сотрудников для досмотра машин.

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«Для более быстрого прохождения досмотра рекомендуется заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. Ручной досмотр позволяет сократить процедуру и ускорить время прохождения пункта контроля», — указано в сообщении.

Утром в субботу на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовалась очередь из автомобилей протяженностью пять километров, затем пробка увеличилась до девяти километров. По словам министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, сейчас ситуация улучшилась — длина затора составляет семь километров.

«Время ожидания досмотра составило до пяти часов, со стороны Крыма очередь — до 1,5 километра, время ожидания — до одного часа», — написал он в своем Telegram-канале.

В Минтрансе пояснили, что образование очередей на въезд в Крым связано с увеличением количества транспорта и багажа, которые подлежат досмотру.

На минувшей неделе в Крыму из-за аварии задержали четыре поезда. Для пассажиров организовали перевозку по мультимодальной схеме в двух направлениях.