Общество 03 сентября 2023, 19:00 Застрявшего на балконе котенка спасли в Калининградской области Сотрудники МЧС спасли застрявшего на балконе котенка в Светлом

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Спасатели МЧС сняли с большой высоты котенка, который застрял в окне балкона одного из многоэтажных домов в городе Светлом Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В службу обратилась местная жительница, которая слышала жалобный писк в течение недели. Но откуда идут призывы о помощи, никто установить не смог.

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Прибывшие на место спасатели выяснили, что котенок находился на застекленном балконе, где его закрыл хозяин и ушел.

Изголодавшись взаперти, котенок сумел пробраться к приоткрытому окну, где его заметила сердобольная женщина.

Спасатели с помощью автокрана поднялись к балкону и передали животное в руки заявительницы.

Ранее сотрудники МЧС в Омской области спасли собаку и пять кошек из квартиры в трехэтажном доме, где разгорелся пожар. Прибывшие на место спасатели обнаружили испуганных животных, после чего оперативно извлекли их на свежий воздух.