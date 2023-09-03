03 сентября 2023, 19:00
Застрявшего на балконе котенка спасли в Калининградской области
Сотрудники МЧС спасли застрявшего на балконе котенка в Светлом
Спасатели МЧС сняли с большой высоты котенка, который застрял в окне балкона одного из многоэтажных домов в городе Светлом Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В службу обратилась местная жительница, которая слышала жалобный писк в течение недели. Но откуда идут призывы о помощи, никто установить не смог.
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Прибывшие на место спасатели выяснили, что котенок находился на застекленном балконе, где его закрыл хозяин и ушел.
Изголодавшись взаперти, котенок сумел пробраться к приоткрытому окну, где его заметила сердобольная женщина.
Спасатели с помощью автокрана поднялись к балкону и передали животное в руки заявительницы.
Ранее сотрудники МЧС в Омской области спасли собаку и пять кошек из квартиры в трехэтажном доме, где разгорелся пожар. Прибывшие на место спасатели обнаружили испуганных животных, после чего оперативно извлекли их на свежий воздух.
МЧС РФ
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