Происшествия 22 августа 2023, 15:51 Омские спасатели вынесли из огня пять кошек и собаку МЧС: спасатели вынесли пять кошек и собаку из горевшей квартиры в Омске

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Сотрудники МЧС России вынесли пять кошек и собаку из горящей квартиры трехэтажного дома в Омске. Видео опубликовали в Telegram-канале главного управления ведомства по региону.

Пресс-служба МЧС

Огонь распространился на территории в один квадратный метр, однако этого хватило, чтобы комнату заволок едкий дым. Спасатели обнаружили, что четыре испуганные кошки бегают по квартире, еще одна спряталась под кроватью, а собака лает от страха.

Пресс-служба МЧС

Всех животных вытащили на воздух и напоили свежей водой.

Российские пожарные регулярно вытаскивают животных из огня. Например, в мае в Тульской области спасли трех котят, а за пару недель до этого из горящей многоэтажки в Архангельске вынесли минипига. В январе в Орехово-Зуеве из пожара спасли двух кошек. Периодически спасателям приходится снимать животных с высоты. В мае с ели сняли кота в Волоколамске, который три часа не мог спуститься вниз. А на днях в Йошкар-Оле пришлось применить автовышку, чтобы вызволить кота, застрявшего в окне.