31 мая 2023, 17:01
«Заслуживают максимальной поддержки». Журналист Соловьев посетил пункт отбора на контрактную службу в Москве
Журналист Владимир Соловьев посетил пункт отбора на службу по контракту в Москве
Журналист Владимир Соловьев посетил центральный пункт отбора на службу по контракту на улице Яблочкова. Он отметил работу волонтеров и оценил стремление добровольцев, передал корреспондент АГН «Москва».
«Будущие контрактники заслуживают максимальной поддержки и уважения общества. Они гордость нашей страны», — отметил он.
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По словам журналиста, количество призывников впечатляет. Они делают свой осознанный выбор и приходят на пункт ежедневно.
«Здесь все налажено и построено исходя из уважения к добровольцам», — подчеркнул Соловьев.
Он сравнил уровень организации с советским временем и отметил огромный рост среди специалистов.
Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Также работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram. Он расскажет о выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.
Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подвел итоги работы подмосковного пункта для призывников. По его словам, уже 1,2 тысячи добровольцев посетили его с апреля месяца.
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Владимир Соловьев
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