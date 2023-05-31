Общество 31 мая 2023, 17:01 «Заслуживают максимальной поддержки». Журналист Соловьев посетил пункт отбора на контрактную службу в Москве Журналист Владимир Соловьев посетил пункт отбора на службу по контракту в Москве РИА «Новости»

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Журналист Владимир Соловьев посетил центральный пункт отбора на службу по контракту на улице Яблочкова. Он отметил работу волонтеров и оценил стремление добровольцев, передал корреспондент АГН «Москва».

«Будущие контрактники заслуживают максимальной поддержки и уважения общества. Они гордость нашей страны», — отметил он.

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По словам журналиста, количество призывников впечатляет. Они делают свой осознанный выбор и приходят на пункт ежедневно.

«Здесь все налажено и построено исходя из уважения к добровольцам», — подчеркнул Соловьев.

Он сравнил уровень организации с советским временем и отметил огромный рост среди специалистов.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Также работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram. Он расскажет о выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.

Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подвел итоги работы подмосковного пункта для призывников. По его словам, уже 1,2 тысячи добровольцев посетили его с апреля месяца.