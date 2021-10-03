Заслуженный пилот России Базыкин рассказал о модели упавшего в Подмосковье вертолета Robinson

Разбившийся в Лыткарино вертолет Robinson является хорошей моделью, но это кордовая модель, отметил в беседе с «360» летчик-испытатель, вертолетчик, заслуженный пилот России Вадим Базыкин. Он подчеркнул, что летать на нем в плохую погоду и ночью нельзя.

«Хороший вертолет, но надо понимать, что этот вертолетик — кордовая модель. То есть он далеко и в плохую погоду, и ночью летать не должен. Он должен летать только днем, только в хорошую погоду», — объяснил Базыкин.

По его словам, такой вертолет не должен применяться на серьезных работах. Он сравнил Robinson с бюджетным такси в авиации.

Все случается у нас не по откажу техники, а по эксплуатации этого вертолета, заметил Базыкин. По его словам, это хорошая машина для любителя. В заключении пилот еще раз подчеркнул, что в плохую погоду и ночью на таком вертолете летать нельзя.

Падение вертолета Robinson R-44 произошло несколько часов назад в лесополосе в городском округе Лыткарино. При крушении погибли три человека, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС. Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет. На месте происшествия работают спасатели. Сейчас, по данным СМИ, рассматриваются две версии произошедшего. Причиной крушения вертолета могла стать ошибка пилота или отказ техники. Следователи завели уголовное дело после крушения вертолета.