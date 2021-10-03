Уголовное дело завели после крушения вертолета в Подмосковье

Следователи завели уголовное дело после крушения вертолета Robinson R-44 в Подмосковье. На место выехали специалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«По факту крушения вертолета в подмосковном Лыткарино возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России выехали на место», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно предварительной информации, вертолет упал в лесополосе населенного пункта ЗИЛ-городок. Крушение произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета. На борту Robinson R-44 находился пилот и три пассажира. Никому из них выжить не удалось.

«По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — уточнили в пресс-службе.

Заниматься координацией работы следственно-оперативной группы будет и. о. руководителя управления Александр Перепелицын. Пока все причины и обстоятельства крушения вертолета продолжают выяснять.