Общество 30 марта 2023, 17:10 Заседание суда по иску о ликвидации организации «Сохнут» отложили на неопределенный срок Басманный суд снова отложил заседание по иску Минюста о ликвидации агентства «Сохнут» РИА «Новости»

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Заседание по иску Минюста России о ликвидации еврейского агентства «Сохнут» снова отложили. Басманный суд Москвы перенес слушание на неопределенный срок, уточнил ТАСС.

Ответчику таким образом дали время на устранение нарушений, а истцу — на уточнение заявленных требований.

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Дату следующего заседания пока не назначили. Ее определят с учетом действия сторон.

В Минюсте полагают, что «Сохнут» занимался сбором персональных данных с планировавших репатриацию без их письменного согласия. Сведения в организации хранили без должной защиты. За это агентство оштрафовали по нескольким административным делам на 735 тысяч рублей.

На заседании юристы организации «Сохнут» заверили суд, что уже приступили к устранению нарушений закона о персональных данных. Исправленную версию устава, по их словам, уже подали в Минюст.