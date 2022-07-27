Путин не планирует встречу по еврейской организации «Сохнут»

У президента России Владимира Путина нет планов по проведению встречи для урегулирования ситуации с организацией «Сохнут». Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Официального представителя Кремля спросили, будет ли Путин встречаться с членами израильской правительственной делегации. Дипломаты собираются приехать 27 июля в Москву. Основная цель визита — урегулирование ситуации вокруг работы Еврейского агентства для Израиля («Сохнут») в России.

«Нет. Такого в планах нет», — прокомментировал Пусков возможное обсуждение этой темы с Путиным.

Ранее Песков призвал не перекладывать ситуацию с агентством «Сохнут» на отношения России и Израиля. Это заявление пресс-секретаря президента РФ процитировал RT. По его словам, агентство нарушило законодательство.

«И не нужно политизировать эту ситуацию и проецировать эту ситуацию на весь комплекс российско-израильских отношений», — призвал Песков.