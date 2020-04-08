Защитные маски и костюмы начнут шить парашютные заводы России

Предприятия парашютного дивизиона холдинга «Технодинамика» начнут выпускать защитные маски и костюмы. Сейчас переоборудование пошивочных цехов идет на трех заводах.

Речь идет об АО Ивановском парашютном заводе «Полет», АО «Солнечногорский механический завод» и АО «НИИ Парашютостроения». Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе холдинга.

Холдинг готов довести объем производства изделий до одного миллиона масок в месяц с последующим увеличением Пресс-служба холдинга «Технодинамика».

В ближайшие две недели «Полет» произведет 80 тысяч защитных масок и 220 тысяч специальных костюмов. Сотрудники завода в Солнечногорске уже научились производить непрофильные изделия — сейчас они поставляют защитные средства в несколько промышленных предприятий России.

НИИ Парашютостроения сейчас находится на стадии перепрофилирования, и пока не начал выпускать маски и костюмы. Предприятие уже провело все необходимые подготовительные работы и выбрало нужные материалы для производства средств защиты.

В пресс-службе подчеркнули, что швейные мощности всех трех заводов готовы производить маски и костюмы. Планируется, что за ближайшие две-три недели предприятия сделают более 500 тысяч изделий. Однако они не собираются останавливаться на таком результате — показатели будут наращивать в дальнейшем. Там также отметили, что выпуск защитных масок и костюмов никак не повлияет на выполнение государственных оборонных заказов и других обязанностей перед партнерами холдинга.

По данным на утро 8 апреля, в России зафиксировали 8672 случая заражения коронавирусом. За последние сутки в стране обнаружили 1175 новых пациентов с подтвержденным диагнозом. Большая часть заболевших — жители Москвы. За все время в РФ выздоровели 580 человек, еще 63 пациента не смогли справиться с инфекцией и скончались.