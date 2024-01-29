Эксклюзив 29 января 2024, 19:03 «Защитники педофилов, наркодилеров и живодеров». Мизулина оценила санкции ЕС Мизулина назвала свое включение в санкционный список ЕС семейной традицией РИА «Новости»

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Европейские чиновники не смогли найти грамотные формулировки для объяснения своего нового санкционного списка. Все их время занято защитой педофилов, наркодилеров и живодеров. Такую оценку дала включенная в новый реестр глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Она не исключила, что особое недовольство у европейских чиновников вызвали ее посты об отсутствии отопления в школах, а президент Украины Владимир Зеленский принял жалобы на артистов в свой адрес.

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«Мою маму включили в санкционные списки США и ЕС в 2014 году за защиту российских традиционных ценностей. Прошло 10 лет, и я рада стать продолжателем этой уже семейной традиции», — заявила Мизулина.

Глава Лиги безопасного интернета подчеркнула, что в последний раз в страны Европейского союза въезжала в 2019 году. Поэтому введенный против нее запрет на въезд не сыграет никакой роли.

«Мое сердце не делится на части, оно целиком отдано моему дому, а он у меня здесь, в России, на родине, и другой мне не надо. Я буду дальше работать на благо нашей страны», — подытожила Мизулина.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина вместе со своей организацией попала в санкционный список Европейского совета. По мнению чиновников, она помогает властям России усиливать цензуру, а также сама систематически нарушала права на свободу убеждений и свободного выражения. Вместе с Мизулиной в список включили несколько судей, а также головинского межрайонного прокурора Москвы Олега Алыпова.