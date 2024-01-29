Важное 29 января 2024, 14:51 Власти ЕС включили Мизулину в санкционный список Мизулину и «Лигу безопасного интернета» внесли в санкционный список ЕС РИА «Новости»

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Власти Евросоюза внесли Екатерину Мизулину и «Лигу безопасного интернета», а также еще трех человек в санкционный список. Причиной ограничительных мер в заявлении Совета ЕС назвали нарушение прав человека.

«В списки включены трое представителей судебной системы России, ответственных за серьезные нарушения прав человека», — указали в документе.

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Мизулина в своем Telegram-канале отреагировала на включение в санкционный список.

«Служу России!» — коротко написала она.

Ранее власти США и Австралии внесли гражданина России Александра Ермакова в санкционный список. Его заподозрили во взломах западных баз данных.