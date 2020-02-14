Защитник Ленинграда поделился воспоминаниями для проекта #ПочтаПобеды

Война для Константина Федоровича Мелешко началась в 18 лет. Тогда он был в блокадном Ленинграде. О победе ветеран узнал под Берлином.

В своем рассказе он вспомнил, как пережил мороз и голод в разведке 1941-го года, подорвался на мине в 1942-м и написал свою фамилию на стенах Рейхстага.

Чтобы связаться с ветераном, пишите по адресу: 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1, Мелешко Константину Федоровичу. Ему передадут все полученные письма.

Ранее о тяжелой жизни в тылу во время Второй Мировой войны вспомнила Анна Георгиевна Терехина в проекте RT #ПочтаПобеды.