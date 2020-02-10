Первая история из тыла появилась в проекте #ПочтаПобеды

В 1941-м Анне Георгиевной исполнился 21 год. Тогда же она поняла, что скоро родится ее ребенок, и узнала, что супруг пропал без вести на фронте. В течение всей войны женщина трудилась в тылу и растила сына.

В годы войны она была учительницей в школе, а после уроков работала на распиле бревен для госпиталя.

Теперь Анна Георгиевна оказалась одна, поэтому будет рада получить почту на праздник.

Чтобы обратиться к ней, отправляйте письма по адресу: 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1, Терехиной Анне Георгиевне. Видеообращение можно прислать на электронную почту: pochtapobedy@rttv.ru.