В Геленджике пьяный мужчина избивал беременную жену. Ее старшая дочь выбежала в подъезд и попросила о помощи. Ее крики услышала соседка Галина Боровик. Женщина вбежала в квартиру и увидела, как муж бьет жену. Мужчина скрылся на балконе, но затем вернулся и напал уже на Галину.

Как рассказала kp.ru 38-летняя Галина, дебошир «зарядил» ей по голове. На крики жены прибежал ветеран МВД Дмитрий Акакиев.

«Пока я звонила, девушка потеряла сознание, а мужчина начал бить моего мужа-инвалида ложкой для обуви. Потом потащил Диму на лестницу, швырнул в стену. Но муж его скрутил», — сообщила Галина.

Полицейские отвезли ее мужа в больницу, а нападавшего в участок, где дали 15 суток. Дмитрию зашили раны на голове, но он мучается головными болями. Кроме того, появилась информация, что Акакиев может получить административное наказание за обоюдную драку.

«Но почему так все обернулось? Ведь я защищал женщин! Я понимаю, была бы обычная пьяная потасовка, сидели, выпивали, поссорились. Но тут другая ситуация, тут ребенок прибежал и просил о помощи», — сообщил мужчина.

Участковый сказал ему, что надо дожидаться полицейских, а не вмешиваться. В полиции изданию сообщили, что ведется проверка и до ее окончания делать выводы рано.

В середине ноября стало известно, что житель Нижневартовска избил частного врача-дерматовенеролога. Накануне он осматривал жену напавшего, чем вызвал его необоснованную ревность.