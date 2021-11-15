Житель Нижневартовска избил врача из ревности

Житель Нижневартовска избил врача-дерматовенеролога, работавшего в частной клинике города. Причиной такого поступка стала ревность. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ХМАО.

В конце сентября медик проводил осмотр супруги нападавшего. Подозреваемый посчитал, что специалист домогается его жены, и избил его руками и ногами в кабинете больницы.

«Его супруга проходила медосмотр в клинике у врача-дерматолога. Используя надуманный повод о посягательстве на неприкосновенность его супруги медицинским работником, который проводил ее осмотр, он прошел в кабинет врача, начал громко кричать и выражая недовольство по осмотру жены», — рассказали в ведомстве.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело, которое уже направили в суд. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.