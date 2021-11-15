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    15 ноября 2021, 14:46

    Житель Нижневартовска избил врача из ревности

    Житель Нижневартовска избил врача, проводившего осмотр его супруги

    Арина Бобкова

    Житель Нижневартовска избил врача-дерматовенеролога, работавшего в частной клинике города. Причиной такого поступка стала ревность. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ХМАО.

    В конце сентября медик проводил осмотр супруги нападавшего. Подозреваемый посчитал, что специалист домогается его жены, и избил его руками и ногами в кабинете больницы.

    «Его супруга проходила медосмотр в клинике у врача-дерматолога. Используя надуманный повод о посягательстве на неприкосновенность его супруги медицинским работником, который проводил ее осмотр, он прошел в кабинет врача, начал громко кричать и выражая недовольство по осмотру жены», — рассказали в ведомстве.

    Против злоумышленника возбудили уголовное дело, которое уже направили в суд. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.