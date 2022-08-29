Защита экс-охранника Ельцин Центра обжалует приговор суда за порчу картины

Решение суда в Екатеринбурге о вынесении обвинительного приговора бывшему охраннику Александру Васильеву, который испортил картину Анны Лепорской «Три фигуры» в 2021 году на выставке в Ельцин Центре, будет обжаловано. Об этом адвокат охранника Алексей Бушмаков рассказал «360».

«Будем обжаловать. Не согласен он с ним. Намерены требовать прекращения уголовного дела с назначением судебного штрафа», — отметил защитник.

Он обратил внимание, что Васильев будет находиться под принудительным наблюдением врача-психиатра, потому что у него есть диагноз.

«Учитывая состояние здоровья моего подзащитного, как он будет эти часы отрабатывать? Какую работу ему определит уголовная исполнительная инспекция, пока не известно», — пояснил Бушмаков.

В Ельцин Центре заявили, что считают инцидент с порчей картины несчастным случаем. Виновником происшествия стал человек с ментальными проблемами, отметили представители организации.

«Конечно, его не должны были брать на работу в ЧОП. После печального инцидента в Арт-галерее Ельцин Центра предприняты все возможные дополнительные средства для сохранности произведений искусства», — заметили представители Ельцин Центра.

Васильеву было назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ. Также он должен пройти лечение и наблюдаться у врача-психиатра. Мужчину признали виновным в порче имущества в общественном месте. Ни он, ни его защитник Алексей Бушмаков не присутствовали на оглашении приговора.

Случай произошел 7 декабря 2021 года в Ельцин Центре в Екатеринбурге. Там проходила выставка «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства». Васильев, который работал в центре охранником, нарисовал гелиевой ручкой на лицах фигур картины Анны Лепорской «Три фигуры» глаза. Полотно, стоимость которого оценивают в более чем 74 миллиона рублей, восстановили. Ущерб превысил 250 тысяч рублей.