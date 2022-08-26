Суду показали на видео, как охранник «Ельцин Центра» пририсовал глаза картине ученицы Малевича

Момент порчи охранником картины в «Ельцин Центре» попал на видео. Кадры опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Во время суда над бывшим сотрудником музейного комплекса Александром Васильевым продемонстрировали видео с моментом порчи произведения искусства. Охранник до этого утверждал, что пририсовать «глазки» картине Анны Лепорской, ученицы Казимира Малевича, его сподобили подростки. Но на видео он один. Спокойно внес свои коррективы в картину «Три фигуры» стоимостью 75 миллионов рублей и убрал ручку в карман пиджака.

Сообщается, что обвиняемому хотят назначить 250 часов обязательных работ, защита при этом настаивает на штрафе в 40 тысяч рублей. Приговор огласят 29 августа.

Ранее адвокат Алексей Бушмаков сообщил, что Александр Васильев признал вину и раскаялся, но суд не пошел ему навстречу. По его мнению, в Екатеринбурге решили сделать это разбирательство показательным.