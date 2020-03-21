Зарплаты и пенсии россиян предложили дополнительно проиндексировать

Поддержать платежеспособность россиян на фоне пандемии коронавируса и обрушения рубля поможет дополнительная индексация пенсий и зарплат. Такой выход из сложившейся ситуации предложил депутат Сергей Миронов. По его мнению, дополнительная индексация не ударит по бюджету.

«Величину индексации и порядок ее проведения предстоит обсудить с Госдумой, Советом Федерации, правительством. Но чем скорее мы начнем эту работу, тем лучше», — приводит «Российская газета» слова руководителя «Справедливой России».

Депутат подчеркнул, что провести запланированную на этот год индексацию зарплат бюджетников необходимо в любом случае. Миронов сослался на экспертные оценки и заявил, что импортные товары могут подорожать более, чем на 30%. Инфляция может затронуть и отечественные товары, которые производят из импортных комплектующих и сырья.

Коронавирус, который уже серьезно ударил по мировой экономике, начал распространяться по миру с конца 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. От COVID-19 уже умерли почти 11,5 тысячи человек. По последним данным, в России медики зафиксировали 253 случая заражения 2019-nCoV. Только 11 россиян подхватили вирус на территории страны. Все остальные привезли заразу из-за рубежа.