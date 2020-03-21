Только 11 россиян заразились коронавирусом внутри страны

Главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что только 11 случаев заражения коронавирусом в стране произошли контактным путем на ее территории.

«<…> Сегодня Российская Федерация имеет 90% заболевших людей, которых мы выявили здесь, <…> привезших <…> инфекцию из-за рубежа. <…> Из общего списка у нас 11 человек, которые заболели в Российской Федерации, но каждый из них имеет очень близкий контакт с тем, кто привез вирус из-за рубежа», — приводит ее слова радио «Комсомольская правда».

Специалист также отметила, что сейчас у 82% инфицированных заболевание протекает в легкой или почти бессимптомной форме. По ее словам, в РФ масштабы вспышки сейчас не самые высокие по сравнению с другими странами, а 200 больных — это «случай на 10 тысяч или случай на 100 тысяч населения», что «на сегодняшний день маленькие цифры».

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор начал испытывать шесть прототипов вакцин, а глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что вакцина от вируса будет готова через 11 месяцев. В России общее число заразившихся достигло 253 человек.