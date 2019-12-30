Зарплату врачам предложили рассчитывать по-новому

Заработную плату врачам предложили рассчитывать без учета того, каковы доходы руководства медицинских учреждений. Медработники в разных субъектах РФ получают разные суммы, поскольку средняя зарплата по региону всегда сильно отличается.

Соответствующее предложение озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24». Внимание на него обратила газета «Коммерсант».

«Необходимо выделить из всех подсчетов заработных плат зарплату главного врача, заместителей главного врача», — заметил Володин.

По его мнению, так зарплата руководящего звена не окажет влияния на оклады врачей, работающих в больнице и поликлинике.

Спикер добавил, что необходимо повышать престиж профессии врача и обеспечивать условия для привлечения молодых работников. Среди таких мер политик назвал оплату больницей съемного жилья или предоставление служебных квартир молодым сотрудникам.

Кроме того, студентам медицинских вузов Володин предложил давать общежитие, а в школах улучшить механизм профориентации. Изменения требуются и в системе целевого набора.

Российские власти намерены повысить уровень оплаты труда врачам в стране, введя для этого единые требования. Поправки к Трудовому кодексу для этого готовят в Минтруде. Они предполагают, что появится отраслевая система оплаты труда. Полномочия регионов при этом в зарплатной сфере хотят ограничить.

Если общий бюджет здравоохранения не увеличить, считают эксперты, то изменения вполне могут оказаться бесполезными.

С 1 января в России повысится минимальный размер оплаты труда — до 12 130 рублей в месяц. Соответствующий закон в конце декабря подписал президент России Владимир Путин.



А ранее о зарплатах, но уже для учителей, поговорили в Совфеде.