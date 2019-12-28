Путин увеличил минимальную зарплату в России

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года в сумме 12 тысяч 130 рублей в месяц», — говорится в документе.

Новая сумма МРОТ полностью соответствует величине прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.

Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 11280 рублей. Таким образом, сумма увеличилась на 850 рублей, или на 7,5%. В некоторых регионах новый минимальный размер оплаты труда будет выше установленного, отметила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова. На это влияют повышающие коэффициенты и надбавки к зарплате для работников на Дальнем Востоке и в северных регионах.

Ранее с предложением повысить МРОТ во всех 85 субъектах России выступил Минтруд. Госдума приняла законопроект в окончательном чтении 12 декабря. Повышение минимальной зарплаты коснется около 3,2 миллиона граждан. Половина из них работает в государственных и муниципальных учреждениях.

Расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 2020 году достигнут 20,9 миллиарда рублей. Сотрудники федеральных государственных учреждений получат 5,8 миллиарда рублей, а представители государственных учреждений субъектов России и муниципальных учреждений — 15,1 миллиарда рублей. Причем треть бюджетных расходов вернется в бюджет страны в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Также в этом помогут налоги на доходы физических лиц.

В предыдущий раз МРОТ поднимали в 2018 году. Тогда его приравняли к величине прожиточного минимума.