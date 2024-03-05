Общество 05 марта 2024, 11:05 Зарплатные предложения в России выросли на 18,5% за год РИА «Новости»

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Предложения по зарплатам в России в январе–феврале выросли в среднем на 18,5% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Об этом написали «Известия» со ссылкой на директора по аналитике и Data Science «Работы.ру» Елену Артемьеву.

Наиболее ощутимо — на 27% — зарплатные предложения увеличились в сфере красоты и здоровья и отрасли услуг (на 21%). Даже соискателям без опыта стали предлагать больше на 23%.

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Аналитики, с которыми пообщалось издание, среди главных причин этого явления назвали рост МРОТ, инфляцию, конкуренцию за кадры на рынке труда и экономический рост отдельных отраслей и компаний, увеличение их производительности труда. Отмечается, что в сферах красоты и здоровья и торговли растет спрос на услуги — соответственно, компании борются за кадры все активнее.

Ранее СМИ обнародовали исследование SuperJob, согласно которому, более 13% москвичей принимают решение о карьере под влиянием, а то и давлением близких и родственников. Около 25% пытаются прийти с ними к компромиссу, а 59% все-таки поступают по своему усмотрению.