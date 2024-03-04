Общество 04 марта 2024, 19:12 Опрос SuperJob: 13% москвичей идут на поводу у близких в вопросах карьеры

Читать 360tv в

Более 13% москвичей признались, что многие решения в плане карьере они принимали под давлением родственников и близких людей. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на результаты исследования SuperJob.

При этом около 25% соотечественников в вопросах карьеры пытаются прийти к компромиссному варианту. Еще 59% опрошенных даже в самых сложных ситуациях находят способ поступить по-своему.

Реклама

Отмечается, что на давление близких чаще всего жалуются более молодые люди. Реже слушают советы родных в плане работы москвичи с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц